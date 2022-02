O francês Clement Noel sagrou-se campeão olímpico de slalom de esqui alpino e o austríaco Johannes Strolz ficou com a medalha de prata, que juntou ao ouro conseguido no combinado, e repetiu o feito alcançado pelo pai, Hubertz Strolz, que em 1988 em Calgary, Canadá, foi também campeão olímpico no combinado e prata na prova de slalom gigante.

«Olá, pai, ganhámos o mesmo nos Jogos Olímpicos, duas medalhas», disse Strolz assim que teve a oportunidade de falar a um canal televisivo do país natal.

Destaque ainda para o ouro conquistado pela Noruega na variante de sprints do esqui de fundo por equipas, permitindo a Johannes Klaebo conseguir o segundo título olímpico em Pequim depois da vitória no sprint individual e a quarta medalha nestes jogos.

No esqui acrobático, o chinês Guangpu Qi repetiu o ouro conseguido na prova de equipas mistas e arrecadou o segundo título olímpico conseguido ‘em casa’.