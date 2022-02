Ricardo Brancal concluiu no 37.º lugar a prova de slalom gigante Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022, a 28,05 segundos do vencedor Marco Odermatt.



Na sua primeira participação olímpica, na pista Ice River, em Yangqiing, o português, de 25 anos, conseguiu o objetivo de melhorar o 66.º posto de Arthur Hanse em PeyongChang2018 na disciplina.

Numa prova em que 40 dos 86 atletas não terminaram, Ricardo Brancal foi 46.º na primeira manga, com um tempo de 1.16,83 minutos, e foi mais lento e cauteloso na segunda descida, adiada devido à queda de neve, que fez em 1.20,57, somando 2.37,40 no conjunto das duas contagens.



O helvético Marco Odermatt, líder do ranking mundial, conquistou a prova de esqui alpino e ganhou o seu primeiro título olímpico, seguido de perto pelo esloveno Zan Kranjec e pelo campeão do mundo Mathieu Faivre, medalhas de prata e de bronze, respetivamente.

Nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022, que decorrem entre 4 e 20 de fevereiro, na China, Portugal está também representando no esqui alpino por Vanina Oliveira, 43.ª no slalom gigante e desclassificada no slalom, e por José Cabeça, que terminou no 88.º lugar nos 15 km estilo clássico no esqui de fundo.