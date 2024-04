Já 30 atletas portugueses asseguraram a presença para os Jogos Olímpicos Paris2024, a cerca de três meses do arranque. No total, Portugal já conquistou 44 quotas em 11 modalidades.

A mais recente confirmação aconteceu este domingo, com Mafalda Pires de Lima a assegurar que vai competir em kite feminino.

Os jogos realizam-se de 26 de julho a 11 de agosto de 2024.

A lista de atletas qualificados e quotas conquistadas por Portugal para os Jogos Olímpicos Paris2024:

Atletismo (9)

Femininos

Auriol Dongmo: lançamento do peso (19,43 metros)*

Ana Cabecinha: 20 quilómetros marcha (01:28.49 horas)*

Susana Godinho: maratona (02:25.35 horas)*

Irina Rodrigues: lançamento do disco (66,60 metros)*

Masculinos

Isaac Nader: 1.500 metros (3.31,49 minutos)*

João Coelho: 400 metros (44,79 segundos)*

Samuel Barata: maratona (02:07.35 horas)*

Pedro Buaró: salto com vara (5,82 metros)*

Pedro Pichardo: triplo salto (17,38 metros)*

Canoagem (4)

Feminino

Teresa Portela: K1 500 metros

Masculinos

Fernando Pimenta: K1 1.000 metros

João Ribeiro e Messias Baptista: K2 500 metros

Ciclismo (6)

Estrada

Femininos

Prova de fundo (1): Quota garantida pelo ranking das nações

Masculinos

Contrarrelógio (2): Quota garantida pelo sexto lugar de Nelson Oliveira nos Mundiais de 2023 e um lugar conquistado pelo ranking das nações

Prova de fundo (2): Quota garantida pelo ranking das nações (os ciclistas serão os mesmos do contrarrelógio)

Pista

Femininos

Omnium (1): Quota garantida pelo ranking das nações

Masculinos

Madison (2): Quota garantida pelo ranking das nações

Omnium (1): Quota garantida pelo ranking das nações (o ciclista terá de sair dos selecionados para o madison)

Equestre (4)

Dressage (3): Quota garantida pelo ranking de equipas

Saltos de obstáculos (1): Quota garantida pelo ranking de Duarte Seabra

Ginástica (2)

Artística

Femininos

Filipa Martins: Concurso completo ('all around')

Trampolim individual

Masculinos

Gabriel Albuquerque (Quota garantida por Pedro Ferreira e Gabriel Albuquerque nos Campeonatos do Mundo de Birmingham)

Natação (5)

Natação pura

Femininos

Camila Rebelo: 200 metros costas (2.09,84 minutos)

Masculinos

Diogo Ribeiro: 50 metros livres (21,87 segundos), 100 livres (47,98) e 100 mariposa (51,45)

Miguel Nascimento: 50 metros livres (21,91)

João Costa: 100 metros costas (53,71)

Águas abertas

Femininos

Angélica André: 10 km (1:57.28,20 horas)

Surf (2)

Femininos

Yolanda Hopkins: Vaga garantida através dos World Surfing Games

Teresa Bonvalot: Vaga garantida através do ranking da Liga Mundial de Surf

Ténis de mesa (3)

Masculinos

Equipas (3): Vaga garantida com a presença nos quartos de final do Mundial por equipas, em Busan, na Coreia do Sul.

Individuais (2): Vagas garantidas com a presença nos quartos de final do Mundial por equipas, em Busan, na Coreia do Sul (atletas que têm de fazer parte da equipa)

Tiro com armas de caça (1)

Femininos

Fosso olímpico ('trap'): Quota conseguida por Inês Barros ao sagrar-se campeã europeia em 2023

Triatlo (4)

Femininos (2)

Individuais (2): Melanie Santos e Maria Tomé (Quota garantida após o apuramento da estafeta mista)

Masculinos (2)

Individuais (2): Vasco Vilaça e Ricardo Batista (Quota garantida após o apuramento da estafeta mista).

Mista (4)

Estafeta mista: Vasco Vilaça, Ricardo Batista, Melanie Santos e Maria Tomé (Quota garantida pelo nono ranking mundial)

Vela (4)

Masculinos

ILCA 7: Eduardo Marques (qualificado nos Mundiais de Haia)

Femininos

Kite: Mafalda Pires de Lima (qualificada na Semana Olímpica, em Hyères)

Mistos

470: Diogo Costa e Carolina João (qualificados nos Mundiais de Haia).

* A confirmação do lugar nos Jogos Olímpicos só acontecerá em 30 de junho de 2024, quando houver o acerto entre lugares de ranking e atletas que fazem marca de qualificação.