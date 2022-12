Na 11.ª Cimeira Olímpica, realizada na cidade suíça de Lausanne, ficou definida a manutenção das sanções à Rússia e Bielorrússia, mas será avaliada a proposta do Conselho Olímpico da Ásia de permitir a participação de atletas dos países nas competições por aquele organismo.

Encabeçada pelo presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, a Cimeira Olímpica, confirmou os pressupostos enunciados na quarta-feira pelo dirigente alemão, que pretendia «explorar vias» para promover o regresso dos atletas russos e bielorrussos às competições internacionais.

«Esta iniciativa será discutida durante a próxima ronda de consultas efetuadas pelo COI, que reunirá membros do COI, representantes dos atletas, federações internacionais e comités olímpicos nacionais», informou o organismo de cúpula olímpico, em comunicado.

Caso a proposta do organismo continental asiático seja aceite as sanções impostas àqueles países, devido à invasão da Ucrânia pela Rússia serão respeitadas, e, simultaneamente, os atletas dos dois países não serão prejudicados, assegurando as condições de segurança necessárias à sua participação.

Em relação às sanções impostas à Rússia e Bielorrússia, o organismo olímpico reiterou que se «mantêm firmemente em vigor», solidarizando-se com os atletas ucranianos e manifestando apoio com vista à apresentação de «equipas fortes» nos Jogos de verão, em Paris, em 2024, e de inverno, em Milão e Cortina, em 2026.