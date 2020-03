A Federação Internacional de Judo anunciou o cancelamento de todos os eventos de qualificação olímpica para Tóquio2020 previstos até 30 de abril.

«Estamos numa posição infeliz, pois devemos tomar uma decisão drástica para proteger a família do judo e também cumprir as medidas gerais de segurança em todo o mundo», justifica o organismo, que fala numa medida de proteção necessária contra o alastramento do vírus Covid-19.

«À luz dos contínuos novos desenvolvimentos na crise do Covid-19 e da deterioração da situação em muitos países, as viagens e as reuniões públicas tornaram-se cada vez mais arriscadas», lê-se ainda.

O Grand Slam de Ecaterimburgo (Rússia), de 13 a 15 de março, é o primeiro evento a ser cancelado, seguindo-se os de Tbilissi, na Geórgia, e de Antalya, na Turquia, à semelhança de outras provas.