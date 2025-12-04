A chama dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 iniciou nesta quinta-feira a sua viagem final até Milão-Cortina, 63 dias antes do arranque do evento, numa cerimónia em Atenas, capital da Grécia.

Depois do tradicional périplo pelo país fundador dos JO, a chama olímpica foi entregue aos organizadores dos Jogos, partindo em direção a Roma, de onde sairá para um percurso de cerca de dois meses antes do início do evento, em seis de fevereiro.

A tradicional cerimónia no Estádio Panatenaico, em Atenas, acabou por não ter, ao contrário do que habitualmente acontece, um programa artístico, que foi cancelado devido às más condições atmosféricas.

Marcou presença Giovanni Malagò, presidente do comité organizador de Milão-Cortina, cuja cerimónia de abertura vai acontecer no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, em 06 de fevereiro, extinguindo-se em 22.

Após uma viagem de nove dias pela Grécia e da sua chegada ao recinto da Acrópole de Atenas na quarta-feira, a chama vai iniciar o seu percurso em Itália no sábado, sendo transportada por 10.001 pessoas e percorrendo 12.000 quilómetros através de várias cidades e pontos emblemáticos italianos, incluindo o sítio arqueológico de Pompeia.

Os Jogos Olímpicos de Inverno decorrem entre 06 e 22 de fevereiro de 2026, enquanto os Jogos Paralímpicos se realizam entre 06 e 15 de março, nas cidades italianas de Milão e Cortina d’Ampezzo.