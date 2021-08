É ver para acreditar. Na prova de 1500 metros feminino da manhã desta segunda-feira, a holandesa Sifan Hassan protagonizou um momento incrível.

A atleta, recordista mundial dos 10 mil metros, corria de forma tranquila nos últimos 400 metros da prova quando tropeçou na queniana Edina Jebitok. As duas atletas caíram no chão e afastaram-se das restantes competidoras, que ganharam vantagem. O que vem a seguir é digno de filme.

Sifan Hassan, para recuperar a distância perdida, acelerou o ritmo, usou as energias que tinha arrecadadas muito mais cedo do que previa e, não só voltou ao juntar-se às restantes atletas, como ainda as ultrapassou e venceu a prova.

Hassan terminou a corrida com o tempo de 4:05.17 que lhe garantiu a qualificação para as meias-finais, seguida pela australiana Jessica Hull, com 4:05.28. Edina Jebitok terminou em 12.° com 4:10.72 e acabou eliminada. No final, várias corredoras quiseram cumprimentar Hassan pela recuperação e pela vitória.

As meias-finais dos 1500 metros está marcada para quarta-feira e a final para sexta-feira.