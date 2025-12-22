Os contratos-programa de preparação olímpica, paralímpica e surdolímpica foram assinados entre Comité Olímpico de Portugal (COP), Comité Paralímpico de Portugal (CPP) e Governo, nesta segunda-feira, com o objetivo de elevar condições e obter melhores resultados internacionais.

Pela primeira vez, os contratos-programa assinados, com um valor global de 45 milhões de euros, englobam as três dimensões desportivas, com um investimento reforçado num aumento de 30 por cento nas vertentes olímpica e paralímpica e de 70 por cento na vertente surdolímpica.

O presidente do COP, Fernando Gomes, destacou o aumento de 50 atletas no projeto olímpico desde o início do ano, passando de 83 para 133, com 117 jovens a integrarem o projeto de esperanças olímpicas rumo a Los Angeles 2028.

Marcaram presença, entre outros, o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, a secretária de Estado da Ação Social e Inclusão, Clara Marques Mendes, e ainda o presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, Ricardo Gonçalves.

Os Jogos Olímpicos Los Angeles decorrem de 14 a 30 de julho de 2028, sendo seguido pelos Jogos Paralímpicos a 15 a 27 de agosto, enquanto os Jogos Surdolímpicos de 2029 vão decorrer em Atenas.