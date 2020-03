O presidente Comité Olímpico de Portugal (COP) defende o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, considerando que a decisão é inevitável face à pandemia de Covid-19 que já levou a suspensão das principais competições desportivas em todo o mundo.

«Não há condições para que os Jogos Olímpicos se realizem na data prevista. Lamento que o Comité Olímpico Internacional (COI) adie uma decisão inevitável», afirmou em declarações ao Maisfutebol José Manuel Constantino, detalhando: «O não adiamento coloca em situação de desigualdade os atletas de diferentes países e coloca enorme pressão nos atletas dos países que estão afetados pela pandemia no sentido de encontrar alternativas de treino, pondo em risco a sua saúde e a da comunidade. Além disso, o facto de a pandemia estar controlada no Japão não garante que esteja no mundo daqui a dois meses.»

O presidente do COP salientou que «é um elevado risco não tomar uma decisão sobre esta matéria, manter a data, como há quatro dias foi repetido, e apelar aos atletas para que continuem a treinar».

«A solução mais sensata, razoável e adequada é a de proceder ao adiamento. Solução que já é admitida pelo COI. Acreditava que a pressão da opinião pública, dos atletas e das organizações desportivas ia obrigar a uma mudança de posição. É o que está a acontecer. O COI perde autoridade e credibilidade ao deixar arrastar uma decisão que é complexa», acrescentou o responsável, que admite haver divergências de opinião sobre esta matéria entre os atletas portugueses.

José Manuel Constantino reconhece a dificuldade de reagendar um megaevento como são os Jogos Olímpicos, dados os compromissos contratuais estabelecidos, e tem dúvidas quanto à nova data: «A possibilidade de os Jogos se poderem realizar ainda este ano seria porventura a situação ideal, mas não sei se há garantias de até ao final do ano o problema da pandemia estar resolvido.»

Ainda assim, ao nosso jornal o presidente do COP sublinha que «é positivo o sinal dado hoje» com o COI a anunciar pela primeira vez a possibilidade de adiamento dos Jogos, cujo início está agendado para 24 de julho.

«A alteração da data é um cenário que tem de ser rapidamente concretizado para não se manter esta pressão que neste momento existe e que está a ser muito problemática e perigosa para os atletas», concluiu.