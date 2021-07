O atleta norte-americano Vincent Hancock tornou-se nesta segunda-feira o primeiro atleta a conquistar três medalhas de ouro olímpicas na prova de tiro «skeet», categoria na qual o atirador dispara em alvos arremessados ao alto. Hancock conquista, assim, o título em Tóquio2020, com a obtenção de um novo recorde dos Jogos.

O norte-americano acertou em 59 dos 60 alvos e recuperou o título olímpico, que ganhou em Pequim2008 e Londres2012, mas perdeu no Rio2016. Desta forma, conquistou a medalha de ouro ao ser melhor que o dinamarquês Jesper Hansen e Abdullah Al-Rashidi, do Kuwait.

Ainda nesta segunda-feira, a compatriota de Hancock, Amber English, conquistou a medalha de ouro também na prova de tiro «skeet», obtendo igualmente um novo recorde olímpico, ao acertar em 56 dos 60 alvos.

English, 24.ª classificada do ranking mundial, bateu a italiana Diana Bacosi, que defendia o título olímpico e que ficou com a prata. A chinesa Wei Meng conquistou a medalha de bronze, numa final com quatro das seis primeiras classificadas do ranking mundial, mas que não contou com a primeira da lista, a britânica Amber Hill, que não viajou para o Japão por estar infetada com covid-19.