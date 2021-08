A atleta polaca Anita Wlodarczyk conseguiu nesta terça-feira a terceira medalha de ouro olímpica consecutiva no lançamento do martelo.

Wlodarczyk fez história, contrariando as expectativas. Depois de ser campeã em Londres2012 e Rio2016, a polaca fez uma época menos positiva, mas venceu em Tóquio2020 com um lançamento de 78,48 metros. A prata foi para a chinesa Wang Zheng, que lançou o martelo a uma distância de 77,03 metros, enquanto o bronze foi para outra polaca, Malwina Kopron, que terminou a prova com 75,49 metros.

A Polónia consegue duas medalhas na mesma prova, chegando a um total de duas de ouro, duas de prata e duas de bronze neste Jogos.