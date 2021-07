A arqueira sul-coreana An San tornou-se nesta sexta-feira a primeira atleta a bater um recorde olímpico em Tóquio2020. A atleta asiática estabeleceu um novo máximo na prova individual de tiro com arco, marcando com 680 pontos durante a fase de qualificação.

An San, de apenas 20 anos, superou ainda antes da abertura dos Jogos Olímpicos um recorde de 25 anos, fixado pela ucraniana Lina Herasymenko em Atlanta1996, com um total de 673 pontos.

Nesta fase da prova, as três arqueiras mais bem classificadas foram todas sul-coreanas, com resultados que também superaram o anterior máximo olímpico: Jang Minhee foi segunda colocada, com 677 pontos, e Kang Chae Young terminou no terceiro lugar, com 675.

Neste «dia zero» dos Jogos, já foram contados três novos recordes. No skiff de duplas em remo, a dupla de franceses Matthieu Androdias e Hugo Boucheron terminou a bateria em 6:10:45, novo recorde olímpico. O anterior era da Nova Zelândia com 6:11:30 em Londres-2012. A dupla holandesa Stefan Broenink e Melvin Twellarr não deu tempo à França para celebrar e bateu novamente o recorde, com 6:08:38.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão decorrer até 8 de agosto. A cerimónia de abertura está marcada para esta sexta-feira