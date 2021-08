Há novo recorde olímpico na modalidade de levantamento do peso feminino +87 quilos. Wenwen Li foi a melhor da prova no «snach» e no «clean and jerk», conquistando as marcas 140 e 180 quilos, respetivamente.

As duas marcas são elas próprias recordes olímpicos, garantindo um terceiro recorde olímpico à atleta chinesa quando somadas. Li terminou a prova com uma pontuação geral de 320, ficando à frente da britânica Emily Campbell, que fez 283, e da americana Sarah Robles, que ficou nos 282.

Wenwen Li é a atual detentora do recorde do mundo júnior, conquistado em setembro de 2019, do recorde mundial, alcançado em abril de 2021 e, agora, do recorde olímpico.