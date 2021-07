A portuguesa Carolina João subiu um lugar para a 36.ª posição de Laser Radial, em Vela, com 90 pontos, depois das duas regatas desta segunda-feira nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

A jovem velejadora, de 24 anos, terminou a terceira regata da categoria na 28.ª posição e a quarta no 30.º posto, o que permite excluir o 34.º lugar, o segundo resultado obtido no domingo.

Que assumiu a liderança foi a norueguesa Line Flem Hoest, com sete pontos, destronando a alemã Svenja Weger, que passou para o oitavo lugar, menos dois do que a grega Vasileia Karachaliou e menos sete do que a Anne-Marie Rindom.

A competição de Laser Radial continua na terça-feira, com mais duas regatas, marcadas para Fujisawa.