A portuguesa Cátia Azevedo qualificou-se nesta terça-feira para as meias-finais dos 400 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, depois de terminar a segunda série de qualificação no terceiro lugar.

A velocista, a participar pela segunda vez nos Jogos, terminou a prova com o tempo de 51.26 segundos. Jodie Williams, da Grã-Bretanha, venceu com 50.99, batendo a americana Quanera Hayes, que fez 51.07. A holandesa Lisanne de Witte fechou o lote de qualificadas da série na quarta posição, com o tempo de 51.68 segundos.

As meias-finais dos 400 metros vão ser disputadas na quarta-feira.