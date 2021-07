Jun Mizutani e Mima Ito foram a primeira dupla mista da história a conquistar a medalha de ouro olímpica no ténis de mesa, ao vencer os representantes chineses na final da prova de pares, por 4-3.

O par japonês, o primeiro misto a ganhar o ouro nos Jogos, impôs-se à dupla composta por Xu Xin e Liu Shiwen, com os parciais de 5-11, 7-11, 11-8, 11-9, 11-9, 6-11 e 11-6.

Na estreia da modalidade em pares mistos no torneio olímpico, Jun Mizutani e Mima Ito quebraram a hegemonia da China em ténis de mesa, cinco anos depois de os atletas chineses terem conquistado as medalhas de ouro nas quatro provas que disputaram na edição anterior dos Jogos, no Rio2016.