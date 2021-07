Os Estados Unidos da América entraram a perder nos Jogos Olímpicos. A «dream team» perdeu frente à França por 83-76 no primeiro jogo do Grupo A.

Os norte-americanos estavam a vencer por 74-67 no quarto período, mas a França aqueceu os motores e conseguiu um série de 14 pontos marcados sem sofrer qualquer um do adversário. Os Estados Unidos tiveram várias oportunidade de lançamento triplo que não aproveitaram e deixaram que o resultado se virasse a favor dos gauleses.

O francês dos Celtics Evan Fournier foi o grande destaque do jogo, com 28 pontos e quatro ressaltos. Rudy Gobert fez 14 pontos e Nando de Colo contribuiu com 13. Do lado americano, o campeão da NBA pelos Bucks Jrue Holiday liderou a seleção com 18 pontos e sete ressaltos. Kevin Durant teve acertou apenas quatro em 12 tentativas e uma em seis na marca de três pontos. Jason Tatum teve nove pontos em nove tentativas.

Nas contas do Grupo A, a França abre os Jogos em segundo do grupo, enquanto os Estados Unidos ficam em terceiro. Para passar aos quartos de final e seguir na luta por medalhas, a equipa norte-americana precisa de terminar entre os dois primeiros no grupo.

Os outros jogos deste domingo:

Grupo A

Irão 78-84 República Checa

Grupo B

Alemanha 82-92 Itália

Grupo B

Austrália 84-67 Nigéria