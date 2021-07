Estreou nesta sexta-feira a prova de 4x400 metros estafetas misto nos Jogos Olímpicos em Tóquio2020. A modalidade, que é disputada por dois homens e duas mulheres por equipa, arrancou de forma inédita.

Os Estados Unidos venceram no seu «heat», com 3:11.39, mas acabaram desqualificados da prova, tal como a República Dominicana, segunda classificada, por violação de regras da prova. Assim sendo, a Bélgica, que terminou em terceiro, encabeçou a lista de qualificados da série com 3:12.75, acompanhado por Irlanda e Alemanha, com 3:12.88 e 3:12.94, respetivamente. A Nigéria foi um dos destaques pela fraca estratégia na prova, colocando uma mulher a correr no final da prova contra homens, perdendo o lugar nos três primeiros.

A Polónia venceu no segundo «heat», com 3:10.44, estabelecendo o recorde olímpico. Terminou com menos nove segundos que a Índia, que acabou em último da série. Países Baixos e Jamaica também se qualificaram com 3:10.69 e 3:11.76.

Aos seis primeiros da prova geral juntam-se os dois mais rápidos, neste caso Inglaterra e Espanha.

A final dos 4x400 metros estafetas misto está marcada para este sábado.