O nadador português Francisco Santos foi neste domingo o 28.º mais rápido nas eliminatórias dos 100 metros costas dos Jogos Olímpicos Tóquio2020. O atleta não conseguiu o acesso à final, mas conseguiu bater o recorde nacional.

Com um tempo de 54,35 segundos, o português fica pelo caminho na prova, mas foi 35 centésimos mais rápido que o registo de João Costa, tinha conseguido 54,70 nos Europeus de Budapeste, em maio.

A correr a primeira de duas distâncias na primeira participação olímpica, antes da prova de 200 costas, o português foi segundo na sua ‘heat’, apenas atrás do polaco Kacper Stokowski. Francisco Santos tinha de fazer melhor do que 53,77 para conseguir estar entre os 16 melhores, que disputam as meias-finais da distância na segunda-feira .

O atleta russo Kliment Kolesnikov, com 52,15, foi o mais rápido das eliminatórias, com o norte-americano Ryan Murphy a fazer para já o sétimo melhor tempo, com 53,22, bem longe dos 51,85 que são recorde mundial e olímpico.