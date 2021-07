O nadador José Paulo Lopes terminou a qualificação dos 800 metros livres dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 como o 23.º mais rápido, resultado que não chega para que o português chegue à final.

Lopes terminou a sua série no quarto lugar, com um tempo de 7:56.15 minutos, a três segundos do recorde nacional que estabeleceu nos Europeus de maio, em Budapeste. Ficou de fora dos oito melhores, bem longe do melhor registo, do ucraniano Mykhailo Romanchuk, que ficou nos 7:41.28.

O nadador português tinha conseguido o 20.º melhor tempo, com recorde pessoal de 4.16,52 minutos, nos 400 metros estilos, no sábado, na estreia em Jogos Olímpicos, tempo que chegou para vencer o seu 'heat', mas não para seguir em prova.