A Eslovénia, atual campeã da Europa em basquetebol e em estreia olímpica na modalidade, venceu a Argentina por 118-100. A figura do jogo foi Luka Doncic, implacável ao marcar 48 pontos e a dar a vitória ao seu país na primeira jornada do Grupo C.

O jogador dos Dallas Mavericks acertou 18 dos 29 lançamentos que tentou nos 31 minutos que esteve em campo. Conseguiu ainda 11 ressaltos, cinco assistências e três bloqueios.

No primeiro período, o resultado ficou em 32-24, vantagem eslovena para a qual Doncic contribuiu com 16 pontos. No final do segundo período, o jogador dos Mavericks somava 31 pontos, oito ressaltos e duas assistências, fixando o resultado em 62-42. No terceiro período, Doncic arrefeceu e marcou apenas quatro pontos, mas contribuiu ainda com três assistências e um ressalto, aumentando a vantagem eslovena para 88-66. No último período, Doncic voltou com tudo e chegou aos 48 pontos.

Com esta exibição, o jogador da Eslovénia alcançou uma marca de 45 anos e igualou a segunda melhor pontuação de sempre em Jogos Olímpicos. Oscar Schmidt, do Brasil, mantém o primeiro lugar da lista, com 55 pontos frente à Espanha em 1988.

Além de Doncic, Klemen Prepelic marcou 22 pontos para os eslovenos, Mike Tobey marcou 11 pontos e ganhou 14 ressaltos e Vlatko Cancar adicionou 12 pontos à conta. Nos argentinos, destaque para o veterano Luis Scola, com 23 pontos, e o base Facundo Campazzo, com 21 pontos, seis ressaltos e quatro assistências.