Menos de uma semana depois do adiamento, pela primeira vez na história, de uma edição dos Jogos Olímpicos, eis que o Comité Olímpico Internacional (COI) anunciou a nova nova data para a realização das Olimpíadas de verão.



Tóquio irá receber o maior evento desportivo mundial entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021, e José Manuel Constantino, Presidente do Comité Olímpico Português (COP) não perdeu tempo em rasgar elogios à célere decisão do calendário.

«O que me apraz dizer nesta altura é saudar a rapidez com que este anúncio foi feito. O presidente do Comité Olímpico Internacional (Tomas Bach) tinha solicitado três semanas para poder definir uma nova data e passados poucos dias essa nova data é anunciada», referiu Constantino, em declarações à agência Lusa.

Perante o adiamento, visto como um "mal menor", o COI queria marcar para uma data posterior a 2020 e nunca depois do verão de 2021.



«Creio que introduz um fator de tranquilidade, dos pontos de vista da organização, da preparação dos quadros competitivos que faltam realizar e, ao mesmo tempo, dilata no tempo, cerca de um ano, as condições para a realização dos Jogos, o que permite, assim o esperamos, ultrapassar esta situação do surto pandémico», acrescenta o presidente do Comité Olímpico de Portugal.

«Quanto à transposição, não sei se será automática. Mas, enfim, creio que o mais razoável é que se aproveite o que estava planeado e, de algum modo, se possa adaptar às novas datas», referiu ainda José Manuel Constantino, relativamente à calendarização das diferentes competições.



O dirigente luso lembra, no entanto, que é necessário um realinhamento de outros quadros competitivos internacionais que já estavam definidos, com vista à realização dos Jogos de Tóquio2020 este ano, destacando os riscos inerentes a outras possíveis datas.