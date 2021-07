As portuguesas Tamila Holub e Diana Durães terminaram nesta segunda-feira a participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020. As nadadoras portuguesas entraram na terceira série das eliminatórias de 1500 metros livres, terminando a prova geral em 22º e 23º lugares, respetivamente.

Tamila foi a melhor das portuguesas, ao fazer o tempo de 16:25,16 minutos, que lhe garantiu o quinto lugar da série. Logo atrás chegou Diana, que cumpriu a distância em 16:29,15 minutos. O recorde nacional continua a pertencer a Diana Durães, com 16:15,12 minutos.

Nos primeiros 800 metros, Tamila acompanhou o ritmo das adversárias, garantindo o quarto lugar com 8:37.81, enquanto Diana foi sexta com 8:43.89. A húngara Viktoria Mihalyvari-Farkas passou toda a prova na frente, terminando no primeiro lugar com 16:12.55. Em segundo ficou a atleta do Liechtenstein Julia Hassler, com 16:12.55. A turca Deniz Ertan fechou o pódio com 16:13.22.

No final das séries de eliminação, Tamila Holub e Diana Durães terminaram os 1500 metros livres nos 22.º e 23.º lugares, respetivamente, falhando assim o acesso à final, onde chegam apenas as oito mais rápidas. Nesta prova, norte-americana Katie Ledecky venceu a última série e bateu o recorde olímpico na estreia em Jogos, com 15:35.35 minutos.