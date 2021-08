O Papa Francisco enviou nesta quarta-feira uma saudação aos atletas que estão em competição nos Jogos Paralímpicos de Tóquio2020 e agradeceu-lhes «o testemunho de esperança e coragem» que têm dado à sociedade.

No final da audiência geral, com a presença de centenas de pessoas, Francisco considerou que os atletas paralímpicos, que deram início à competição nos Jogos de Tóquio2020 nesta quarta-feira, «mostram como o foco no desporto ajuda a superar dificuldades aparentemente insuperáveis».

Os Jogos Paralímpicos de Tóquio2020, que terminam no dia 5 de setembro, vão juntar um número recorde de 4.327 atletas de 166 delegações. Portugal vai ser representado por 33 atletas.