Recém-coroado bicampeão europeu, o selecionador de futsal entende que a criação de uma equipa do FC Porto seria uma mais-valia para a modalidade.

«Somos um país muito clubístico, que desperta muita paixão nos portugueses, não somos um país tão desportivo. Claro que um clube e uma instituição como o FC Porto ia trazer mais pessoas a olhar [para a modalidade] e mais paixão, sem dúvida», referiu Jorge Braz, citado pela agência Lusa, à margem da homenagem que recebeu na Câmara Municipal de Braga.

O selecionador frisa, em todo o caso, que o mais importante é apostar na formação e, assim, criar bases para que Portugal continue a ter sucesso no futsal, modalidade em que reivindicou também o título mundial.

«O desenvolvimento sustentado da modalidade passa por dar oportunidades aos nossos meninos e meninas, qualificar o processo, e nós, Federação, associações, os municípios. Temos a obrigação de proporcionar-lhes isso», acrescentou.

Relativamente aos segredos da conquista do título europeu, Braz destacou «a alma portuguesa e o espírito guerreiro, que o minhoto tanto transmite».

«Vem das aprendizagens, dos insucessos e dos sucessos, mas de voltar a pôr os pés no chão, da humildade de todos os jogadores e de todo o staff, e de confiarmos em nós, no processo e no que fazemos, acreditar e ir buscar esse bocadinho mais guerreiro para, em momentos difíceis, conseguirmos superar», reforçou.

Embora seja transmontano, Jorge Braz reside na região de Braga há vários anos, tal como sucede com o adjunto Pedro Palas, também homenageado pela autarcia local, assim como os jogadores Fábio Cecílio e Tiago Brito, que representam o Sp. Braga.