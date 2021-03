Márcio Moreira substituiu Pedro Cary na convocatória da seleção de futsal de Portugal para os dois jogos ante a República Checa, de qualificação para o Europeu de 2022, confirmou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

Cary, experiente jogador de 36 anos do Leões de Porto Salvo, contraiu uma rotura muscular ao serviço do clube, obrigando o selecionador, Jorge Braz, a escolher outro nome, no caso o ala do Modicus, internacional 27 vezes por Portugal, a última no final de 2019.

É a segunda troca na lista de 14 jogadores, uma vez que, no domingo, Jorge Braz já tinha substituído Ricardinho por Pauleta, também devido a lesão.

Outra ausência de vulto é ainda Cardinal, que contraiu há algumas semanas uma rotura do tendão de Aquiles, o que o vai levar a uma ausência entre oito a dez meses.

Os jogos ante a República Checa, devido às restrições causadas pela pandemia da covid-19, vão ser jogados em Lodz, a 6 e 9 de março.