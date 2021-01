O selecionador nacional Jorge Braz, o treinador da equipa masculina do Sporting, Nuno Dias, e o treinador da formação feminina do Benfica, Pedro Henrique, estão nomeados para melhor treinador do mundo de 2020, nas respetivas categorias.

O FutsalPlanet já tinha divulgado que Ana Catarina Pereira, do Benfica, concorria a melhor guarda-redes, e que a equipa feminina dos encarnados para o de melhor conjunto e, agora, explica que Braz está nomeado para melhor selecionador, Nuno Dias para melhor treinador de uma equipa masculina e Pedro Henriques para uma equipa feminina.

Refira-se que o selecionador português venceu a distinção em 2018 e 2019.