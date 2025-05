O atleta fijiano de râguebi Josaia Raisuque, de 30 anos, faleceu esta quinta-feira, quando se deslocava para o treino, na sequência de um acidente de viação.

Segundo noticia a imprensa francesa, o atleta do Castres Olympique, medalha de prata em Paris 2024 pelas Ilhas Fiji, terá sido atingido por um comboio no preciso momento em que atravessava uma passagem de nível.

«Foi com pesar que, esta manhã, soubemos da morte do nosso jogador, Josaia Raisuqe, num acidente de viação. Era um colega de equipa maravilhoso e muito estimado por todos. Endereçamos as nossas sinceras condolências e os nossos pensamentos à sua família e entes queridos», reagiu o clube de França, em comunicado.

«Era um jovem radiante dentro e fora de campo. Um pilar da comunidade fijiana que temos no clube e à qual estamos muito ligados», afirmou Pierre-Yves Revol, presidente do Castres Olympique.

Na temporada atual, Josaia Raisuqe realizou sete jogos pela equipa francesa, tendo feito a sua última partida no dia 27 de abril, na derrota por 52-6 frente à equipa do Toulouse.

A Liga Nacional Francesa de Rugby informou que, em todos os jogos do próximo fim de semana, do primeiro e segundo escalão da modalidade, será prestada homenagem ao atleta fijiano. O jogo que oporia Castres e Clermont foi adiado.