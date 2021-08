O treinador-adjunto da seleção nacional de futsal, José Mendes, falou nesta terça-feira sobre o jogo particular frente ao Japão. O técnico previu um «excelente teste» de «exigência elevadíssima», tendo como foco a preparação para o Mundial2021.

«Não estamos muito preocupados com aquilo que o Japão joga ou que vai jogar. Sabemos que vai ser um excelente teste, de um grau de exigência elevadíssimo, mas o nosso foco é a nossa preparação, o nosso processo e aquilo que queremos melhorar para chegarmos a setembro num excelente momento de forma desportiva», afirmou José Mendes em declações à Federação Portuguesa de Futebol.

O auxiliar de Jorge Braz na seleção portuguesa afirma que o objetivo passa por trabalhar o que já foi treinado, apesar de a preparação estar numa fase inicial.

«Estamos numa fase ainda algo inicial, após uma semana e meia de treinos, e vamos procurar pôr já em prática algumas das coisas que treinámos, com um objetivo claro de disputarmos o jogo e ganhar. Isso faz sempre parte do nosso ADN. Sobretudo, queremos recolher alguns indicadores para nos ajudarem em futuras programações para as semanas que ainda nos faltam de preparação», disse José Mendes.

O ala Pauleta, atleta do Sporting e um dos 16 jogadores convocados, afirmou que o estágio «tem sido positivo», com algum cansaço, e que os próximos particulares serão importantes.

«Tem havido algum cansaço, o que é normal porque estamos na pré-época. No início tem de ser duro, para alcançarmos os objetivos que temos pela frente», disse o jogador de 27 anos.

Portugal vai integrar o grupo C no Mundial2021, na Lituânia, defrontando a Tailândia, as Ilhas Salomão e Marrocos, com os dois primeiros jogos agendados para Kaunas e o último em Klaipeda. Antes, a seleção nacional vai ter jogos de preparação frente ao Japão, à Venezuela, a Angola, ao Uzbequistão, à Costa Rica e ao Paraguai, o último duas vezes.