O Sporting anunciou esta terça-feira a contratação dos primeiros reforços para a equipa de andebol: Josep Folqués, ponta-esquerdo espanhol de 25 anos, e Erekle Arsenashvili, pivô georgiano de 22 anos.

Josep Folqués, de 1,96 metros, chega oriundo do CB Benidorm, emblema que foi décimo classificado na última edição da liga espanhola e que representou nas duas épocas transactas. O atleta vai viver a primeira experiência no estrangeiro, visto que no currículo conta apenas com passagens por mais duas equipas espanholas: CB Puerto Sagunto e CD Maristas Algemesí.

«Estou muito orgulhoso por poder formar parte de uma equipa como o Sporting. Vou para Portugal com muita vontade e ansioso para que comece a nova temporada. Vamos trabalhar no duro para alcançarmos todos os objetivos propostos e conseguirmos bons resultados. Tenho a certeza de que vai ser uma temporada apaixonante para todos», disse o jogador.

Erekle Arsenashvili, por seu lado, impressiona pelos dois metros de altura e chega proveniente do ABC, emblema pelo qual jogou nas últimas duas temporadas. Antes, tinha vestido as cores dos gregos do AC Diomidis Argous e do AC Filippos Verias. Além disso, é também internacional pela Geórgia, selecção pela qual soma um total de 12 jogos e 33 golos.

«Quando o Sporting me contactou pela primeira vez foi um sentimento incrível porque sei que lutam sempre para ganhar todos os jogos e conquistar títulos. Vou dar tudo para que a equipa tenha sucesso e vença cada jogo. Espero que a época corra bem», referiu também às plataformas do Sporting.

