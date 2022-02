Juan Martín del Potro vai retirar-se do ténis após disputar o torenio de Bueno Aires, que tem início marcado para esta segunda-feira. A decisão de deixar de jogar foi anunciada pelo próprio em conferência de imprensa.



«Esta é uma das mensagens mais difíceis que me cabem transmitir. Vou retirar-me do ténis. Vivi um pesadelo com o joelho e tentei tudo para recuperar, mas não foi possível. Nunca imaginei um abandono sem ser a jogar e não encontrei melhor torneio do que o de Buenos Aires para o fazer», disse Delpo.

As lesões afetaram sempre o argentino ao longo da carreira. Antes de ter passado por quatro operações ao joelho direito, Del Potro já tinha sido intervencionado uma vez ao pulso direito e outras três ao esquerdo.

Medalha de prata no Rio2016 e bronze em Londres2012, o tenista conhecido pelo nome de «Torre de Tandil», em referência à sua altura (tem quase dois metros) e à sua cidade natal, é um dos mais acarinhados e populares jogadores do circuito mundial.



Delpo, que chegou a ser número 3 mundial, vai despedir-se com 22 títulos, entre eles está um US Open conquistado em 2009 contra Roger Federer.