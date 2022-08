O secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, anunciou nesta sexta-feira que vai reunir-se com judocas, com o presidente da Federação Portuguesa de Judo e com o presidente do Comité Olímpico de Portugal, na sequência da carta aberta dos atletas em que pediram a intervenção da tutela, acusando Jorge Fernandes de opressão.

«Eu e o Presidente do Comité Olímpico de Portugal [José Manuel Constantino] iremos reunir na próxima terça-feira à tarde com o Presidente da FP Judo e o grupo de judocas que subscreveu a carta aberta. Procuramos mais um momento de diálogo, tendo em vista a salvaguarda da preparação olímpica Paris24», escreveu na rede social Twitter.

Esta é a tentativa do governante em encontrar uma plataforma de entendimento entre as partes. Note-se que, na quinta-feira, os judocas olímpicos criticaram o local da preparação, em Coimbra, e fizeram acusações de comportamentos incorretos de Jorge Fernandes com os atletas.