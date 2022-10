O Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) anunciou, nesta segunda-feira, que vai avançar com uma auditoria externa extraordinária à Federação Portuguesa de Judo.

O objetivo, de acordo com o comunicado, é «avaliar a execução financeira do programa olímpico do judo».

«Prevê-se que a Auditoria esteja concluída em 90 dias e a sua realização levou em linha de conta as posições discordantes entre as alegações de atletas de Judo do Programa de Preparação Olímpica, expressas em carta aberta, e os esclarecimentos prestados pela FPJ», acrescenta o IPDJ.

De recordar que, na semana passada, a judoca Telma Monteiro voltou a deixar críticas ao presidente da federação, Jorge Fernandes, denunciando que os treinadores tinham sido informados, numa reunião de planeamento, de que alguns atletas já não recebiam verbas de apoio englobadas no projeto olímpico.

Vários judocas têm contestado o trabalho da federação, e em concreto do presidente, visado numa carta aberta. O IPDJ lembra, no comunicado agora divulgado, que está a decorrer também um inquérito «para averiguar a legitimidade de determinadas decisões da FPJ, face ao Regime Jurídico das Federações Desportivas», que estará concluído no prazo de três semanas.