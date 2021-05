Jorge Fonseca, campeão do mundo de judo em 2019, declarou que o grande objetivo da sua época são os Jogos Olímpicos.

«Ganhar medalhas não vou prometer, estou a fazer uma boa preparação, quero chegar lá e fazer bons combates. Não penso no Campeonato do Mundo como o objetivo, o meu grande objetivo são os Jogos Olímpicos, é para isso que estou a trabalhar, é para isso que treino todos os dias. O Mundial é um bom teste para os Jogos Olímpicos», disse o judoca português à Agência Lusa.

Instado a nomear quem serão os seus grandes rivais para os Mundiais da modalidade, que decorrerão em Budapeste entre 6 e 13 de junho, o atleta do Sporting foi perentório. «O único atleta que me tira o sono sou eu. Se eu estiver bem acho que nenhum atleta me tira o sono. Há grandes atletas, que eu respeito, os japoneses, os russos, mas o atleta que eu acho que é mais difícil [de bater] sou eu», reforçou Jorge Fonseca.

O judoca irá competir em Tóquio na categoria de -100kg.