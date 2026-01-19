O Benfica anunciou a renovação de contrato com as judocas olímpicas Bárbara Timo, vice-campeã mundial em 2019, e Rochele Nunes, enquanto Rodrigo Lopes deixou de estar ligado ao clube.

Timo tem 34 anos e soma duas medalhas em Mundiais, uma de prata em Tóquio 2019 e outra de bronze em Tashkent 2022, tendo ainda um bronze nos Europeus de Lisboa 2021 e a prata de equipas mistas dos Jogos Europeus de Minsk 2019, entre outros pódios internacionais.

Rochele Nunes, de 36 anos, esteve nessa equipa que foi vice-campeã na Bielorrússia e somou dois bronzes em Europeus na carreira, tendo renovado contrato no início do novo ciclo olímpico, com vista a Los Angeles 2028.

Em Paris 2024, Rochele Nunes foi nona em +78 kg, enquanto Bárbara Timo foi 17.ª em -70 kg, depois de ambas terem sido nonas classificadas, nas respetivas categorias de peso, em Tóquio 2020.

«Por outro lado, Rodrigo Lopes deixou de estar ligado ao Benfica. Encerra-se um ciclo e o atleta seguirá um novo rumo na carreira desportiva. O clube agradece o compromisso e espírito competitivo com que integrou a equipa de judo, desde 2018», pode ainda ler-se no comunicado emitido pelas águias.

