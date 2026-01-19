Judo: Bárbara Timo e Rochele Nunes renovam com o Benfica
De saída das águias está Rodrigo Lopes, oito anos depois de ter chegado ao clube
O Benfica anunciou a renovação de contrato com as judocas olímpicas Bárbara Timo, vice-campeã mundial em 2019, e Rochele Nunes, enquanto Rodrigo Lopes deixou de estar ligado ao clube.
Timo tem 34 anos e soma duas medalhas em Mundiais, uma de prata em Tóquio 2019 e outra de bronze em Tashkent 2022, tendo ainda um bronze nos Europeus de Lisboa 2021 e a prata de equipas mistas dos Jogos Europeus de Minsk 2019, entre outros pódios internacionais.
Rochele Nunes, de 36 anos, esteve nessa equipa que foi vice-campeã na Bielorrússia e somou dois bronzes em Europeus na carreira, tendo renovado contrato no início do novo ciclo olímpico, com vista a Los Angeles 2028.
Em Paris 2024, Rochele Nunes foi nona em +78 kg, enquanto Bárbara Timo foi 17.ª em -70 kg, depois de ambas terem sido nonas classificadas, nas respetivas categorias de peso, em Tóquio 2020.
Bárbara Timo e Rochele Nunes continuam de águia ao peito. 🦅🥋#BenficaOlímpico pic.twitter.com/UWMOIZ52Td— SLBenfica Modalidades (@modalidadesslb) January 19, 2026
«Por outro lado, Rodrigo Lopes deixou de estar ligado ao Benfica. Encerra-se um ciclo e o atleta seguirá um novo rumo na carreira desportiva. O clube agradece o compromisso e espírito competitivo com que integrou a equipa de judo, desde 2018», pode ainda ler-se no comunicado emitido pelas águias.