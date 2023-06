Catarina Costa conquistou a medalha de bronze na categoria -48kg do Grande Slam de Ulan Bator, na Mongólia.

A judoca portuguesa chegou à luta pela medalha de bronze através da repescagem, e venceu depois Galiya Tynbayeva, do Cazaquistão, depois de ter afastado Chen-Hao Lin, de Taipé, ambas por ‘wazari’.

Telma Monteiro terminou em quinto lugar na categoria -57kg, ao perder com a sul-coreana Mimi Huh no «golden socre», com a asiática a obrigar a portuguesa a desistir após técnica de estrangulamento.

Maria Siderot, na categoria de -52kg, caiu ao segundo combate, frente à húngara Reka Pupp.

Também em -52kg, Joana Diogo foi afastada na primeira ronda, pela alemã Mascha Ballhaus.

Na vertente masculina houve duas derrotas portuguesas logo ao primeiro combate, na categoria -60kg: Rodrigo Costa Lopes foi afastado pelo russo Ramazan Abdulaev (a competir com bandeira neutra), e Francisco Mendes pelo australiano Joshua Katz.