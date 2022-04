Catarina Costa conquistou a medalha de prata nos Europeus de Judo em Sófia, na categoria de -48kg.

A judoca portuguesa, da Académica de Coimbra, perdeu com francesa Shirine Boukli a 46 segundos do final do combate, depois de sofrer uma desvantagem de waza-ari.

Esta é a primeira conquista de Catarina Costa em grandes campeonatos, depois de ter sido quinta classificada nos Europeus de 2019 e nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.