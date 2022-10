O judoca português Jorge Fonseca, bicampeão mundial em -100 quilos (2019 e 2021), terminou os Mundiais em Tashkent, no Uzbequistão, em sétimo lugar, depois de perder na repescagem, quadro para o qual tinha sido relegado.

Na capital uzbeque, o judoca do Sporting, líder do ranking mundial, venceu os dois primeiros combates e perdeu outros dois, o último dos quais com o georgiano Ilia Sulamanidze (sexto do mundo), por ippon, após ter sido imobilizado.

Antes, Jorge Fonseca tinha ganho ao romeno Asley González (na foto), antigo vice-campeão olímpico, campeão mundial e campeão pan-americano - ainda na categoria de -90 quilos - e o sérvio Bojan Dosen, por ippon, e nos quartos de final cedeu frente a Zelym Kotsoiev.

Portugal fecha a participação nos Mundiais de Tashkent na quarta-feira, com a entrada em cena de Rochele Nunes (+78 quilos).

Dos oito judocas em competição, Bárbara Timo (-63 quilos) teve o melhor desempenho, com a atleta do Benfica a chegar no domingo ao bronze na sua categoria.