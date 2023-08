O judoca português Miguel Vieira conquistou a medalha de ouro na categoria -60 kg (J1) dos Campeonatos Paralímpicos Europeus.

Miguel Vieira, que tem deficiência visual, impôs-se ao azeri Ismayil Muradov, ao francês Armindo Araújo e ao ucraniano Mykola Rudnyk: venceu todos os combates por ippon.

«É a minha primeira medalha de ouro em Campeonatos Europeus, é uma grande alegria para mim. Alterei o meu judo, porque muitos dos atletas conhecem as minhas técnicas, com muita cautela fiz a gestão e, combate a combate, fui conseguindo vencê-los. Estou muito feliz com esta conquista», disse Miguel Vieira, em declarações ao Comité Paralímpico de Portugal (CPP).

Nesta terça-feira, o também português Djibrilo Iafa alcançou a medalha de bronze na categoria -73 kg (J1), ao vencer o britânico Connah Anders. «A sensação é de alegria (..). Vim cá com o objetivo de lutar pelas medalhas. Queria mais, não foi possível, mas quando soube que havia a possibilidade de conquistar a medalha de bronze sabia que tinha que dar tudo e acabou por correr bem. Estou muito agradecido», referiu Djibrilo Iafa, que também tem deficiência visual.

Os Campeonatos Paralímpicos Europeus, que se realizam este ano pela primeira vez, decorrem até 20 de agosto em Roterdão, nos Países Baixos. Portugal está representado por 26 atletas em seis modalidades: atletismo, badminton, boccia, ciclismo, judo e ténis em cadeira de rodas.