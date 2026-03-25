Judo: Patrícia Sampaio aponta regresso a tempo do Campeonato do Mundo
Medalha de bronze de Paris 2024 recupera de uma lesão grave no joelho esquerdo
Medalha de bronze de Paris 2024 recupera de uma lesão grave no joelho esquerdo
A recuperar de uma rotura no ligamento lateral do joelho esquerdo, Patrícia Sampaio perspetiva regressar à competição na reta final do verão.
Significa isso que poderá ainda marcar presença no Campeonato do Mundo, agendado para outubro.
«Só vou competir quando estiver plena das minhas capacidades e também com a preparação correta. Portanto, a previsão é talvez para o fim de agosto, para conseguir fazer uma competição antes do Campeonato do Mundo, em outubro», revelou a judoca, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2024, à margem da cerimónia de assinatura dos contratos-programa de preparação olímpica para os Jogos Olímpicos Los Angeles2028 entre o COP e 22 federações desportivas.
Os Mundiais em Baku, Azerbaijão, realizam-se de 4 a 11 de outubro e Patrícia Sampaio ambiciona voltar ao pódio depois do bronze no ano passado em Budapeste, capital da Hungria.
«Costumo dizer que a pressão é um privilégio porque os olhos estão postos em mim porque conquistei o meu maior sonho, que foi uma medalha olímpica. Portanto, só posso ver isso com bons olhos. É pressão, mas é também sentir o apoio dos portugueses e saber que toda a gente, além de mim própria, acredita em mim e que consigo ter um bom resultado», comentou.