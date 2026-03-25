A recuperar de uma rotura no ligamento lateral do joelho esquerdo, Patrícia Sampaio perspetiva regressar à competição na reta final do verão.

Significa isso que poderá ainda marcar presença no Campeonato do Mundo, agendado para outubro.

«Só vou competir quando estiver plena das minhas capacidades e também com a preparação correta. Portanto, a previsão é talvez para o fim de agosto, para conseguir fazer uma competição antes do Campeonato do Mundo, em outubro», revelou a judoca, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2024, à margem da cerimónia de assinatura dos contratos-programa de preparação olímpica para os Jogos Olímpicos Los Angeles2028 entre o COP e 22 federações desportivas.

Os Mundiais em Baku, Azerbaijão, realizam-se de 4 a 11 de outubro e Patrícia Sampaio ambiciona voltar ao pódio depois do bronze no ano passado em Budapeste, capital da Hungria.

«Costumo dizer que a pressão é um privilégio porque os olhos estão postos em mim porque conquistei o meu maior sonho, que foi uma medalha olímpica. Portanto, só posso ver isso com bons olhos. É pressão, mas é também sentir o apoio dos portugueses e saber que toda a gente, além de mim própria, acredita em mim e que consigo ter um bom resultado», comentou.