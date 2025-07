A judoca portuguesa, Patrícia Sampaio, conquistou o segundo Grand Slam da carreira em Ulaanbaatar, na Mongólia, elevando para 10 o número de medalhas em eventos desta categoria.

Terceira melhor atleta mundial da atualidade na categoria de -78kg, Patrícia Sampaio superou, no caminho para a final, a russa Aleksandra Babintseva e a chinesa Yuxiao Peng. No combate decisivo, ultrapassou a japonesa Mami Umeki em pouco mais de 30 segundos, com um yuko, um wazari e um osaekomi.

Depois da vitória em Paris, em fevereiro deste ano, a atleta portuguesa volta a subir ao lugar mais alto do pódio de um Grand Slam, categoria em que soma ainda uma medalha de prata e foi por sete vezes terceira classificada.

De recordar que Patrícia Sampaio, de 26 anos, alcançou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. No seu palmarés, soma um total de 14 medalhas de ouro, seis de prata e 18 de bronze.