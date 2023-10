Rochele Nunes conquistou a medalha de ouro no Grand Slam de Abu Dhabi.

A judoca português derrotou na final da categoria de +78 kg a cazaque Kamila Berlikash, por ippon, antes da metade de um combate que foi iniciado com um uchi mata (técnica de arremesso) e finalizada com um osaekomi (imobilização)

Este foi o primeiro ouro da carreira de Rochele Nunes num Grand Slam.

A judoca do Benfica, que está em zona de apuramento olímpico, soma com este triunfo 1.000 pontos e terá uma subida significativa no ranking mundial e na qualificação para Paris'2024.