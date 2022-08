O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, anunciou, entre outras medidas, que vai existir um ajuste no valor pago aos judocas para apoios a deslocação, como resultado da reunião com a Federação Portuguesa de Judo e o Comité Olímpico de Portugal (COP).

O encontro decorreu esta terça-feira e contou com o governante, o presidente do COP, José Manuel Constantino, e o líder federativo do judo, Jorge Fernandes, após a carta aberta de sete judocas a criticar o funcionamento da modalidade e a denunciar um «clima insustentável e tóxico».

João Paulo Correia diz que Jorge Fernandes «apreciou as sugestões apresentadas pelo grupo de atletas», e foram acordadas várias medidas, tais como, «corresponder ao pedido formulado de que a participação em estágios internacionais, assim como competições fora do país», tenham por base um planeamento acordado entre federação, treinador e atleta.

Segundo o secretário de Estado, que também reuniu, posteriormente, com os atletas, foi acordado «ajustar o valor pago a cada atleta para apoio à deslocação, de acordo com as tabelas oficiais da administração pública».

Depois dos Mundiais de judo, que vão decorrer em Tashkent entre 6 e 13 de outubro, haverá «uma reavaliação do sistema de estágios nacionais ouvindo os respetivos treinadores e selecionadores».