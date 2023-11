Telma Monteiro vai ser operada para debelar uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Recorde-se que a judoca lesionou-se com gravidade no Europeu, em Montpellier, logo no primeiro combate.

Telma Monteiro, avança o Benfica, mantém intacto o objetivo de representar Portugal nos Jogos Olímpicos de Paris, os sextos da carreira da judoca de 37 anos.