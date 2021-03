Eleita esta quarta-feira a atleta do ano de 2020 em Portugal, Telma Monteiro a destaca a união entre atletas e entidade desportivas e a sua resiliência na conquista do galardão.

«Este é um prémio da união dos atletas e das entidades responsáveis pelo desporto e de resiliência da minha parte, o que me deixa muito feliz. [Vencer] A 14.ª medalha em 14 Europeus foi muito especial para mim. Portanto, este prémio, num ano tão especial, é ainda mais especial», disse a judoca, aos jornalistas, no final da cerimónia, organizada pela Confederação do Desporto de Portugal.

«Tem sido um ano de muita perseverança e resiliência por parte de todos os atletas. Da minha parte, tem sido um desafio todos os dias, os que trabalham comigo diariamente conseguem ver isso melhor. Tem sido um desafio conseguir estar entre as melhores do mundo. Particularmente nestas circunstâncias, não tem sido fácil», continuou.

Telma Monteiro agradeceu o apoio do Benfica, da Federação Portuguesa de Judo e do Comité Olímpico de Portugal por permitir «que os atletas continuassem a treinar e a ter o seu apoio», numa referência às dificuldades impostas pela Covid-19.

«Este é um ano muito difícil pelas circunstâncias. Em 2016, tinha menos cinco anos e vai sendo cada vez mais difícil. Esse, para mim, é o grande desafio, continuar a exigir de mim como se tivesse 20 anos. Enquanto estiver a competir, é esse o desafio e o que vou tentar fazer», afirmou.