Azar. Justine Dupont sofreu esta quinta-feira partiu o pé logo na primeira onda que apanhou no Challenge da Nazaré, prova organizada pela Liga Mundial de Surf (WSL) e que se realiza na Praia do Norte.

A surfista francesa, que fazia par com o português Tony Laureano, caiu durante a onda e ficou o pé direito preso no fixados de pés da prancha. Foi imediatamente retirada da águia e seguiu para o hospital para receber assistência, de acordo com informações da Lusa.

De resto, Lucas Chianca segue na liderança da competição, isto no final da primeira ronda.

O brasileiro tem nesta altura 21,06 pontos, ao passo que o australiano Jamie Mitchell tem 19,66 e o britânico Andrew Cotton tem 18,50.

Nicolau von Rupp, no quarto lugar, é o português mais bem classificado, com 14,30 pontos.