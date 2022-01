O Benfica venceu este domingo o Juventude de Viana, por 5-1, em Viana do Castelo, no jogo que encerrou a 15.ª jornada do principal campeonato nacional de hóquei em patins.

No Pavilhão Municipal José Natário, o Benfica construiu a vitória com golos de Gonçalo Pinto (4m), Pablo Álvarez (17m e 41m), Edu Lamas (28m) e Lucas Ordóñez (49m). Nélson Pereira (14m) marcou o golo da equipa vianense.

No sábado realizaram-se os outros seis encontros da jornada.

RESULTADOS – 15.ª JORNADA:

HC Braga-Sporting, 4-4

FC Porto-HC Turquel, 7-1

AD Sanjoanense-Óquei Barcelos, 2-7

UD Oliveirense-Paço de Arcos, 7-3

AD Valongo-Parede FC, 4-2

Sp. Tomar-Marinhense, 7-0

Juventude de Viana-Benfica, 1-5

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: FC Porto, 37 pontos

2.º: Óquei Barcelos, 36

3.º: Sporting, 32 (menos um jogo)

4.º: UD Oliveirense, 32 (menos um jogo)

5.º: Benfica, 30 (menos um jogo)

6.º: Sp. Tomar, 24 (menos dois jogos)

7.º: AD Valongo, 21 (menos um jogo)

8.º: HC Braga, 19 (menos um jogo)

9.º: Paço de Arcos, 17 (menos um jogo)

10.º: Parede FC, 12 (menos um jogo)

11.º: Marinhense, 10 (menos dois jogos)

12.º: Juventude de Viana, 10 (menos um jogo)

13.º: HC Turquel, 4 (menos um jogo)

14.º: AD Sanjoanense, 3 (menos um jogo)