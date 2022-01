O Sporting goleou, esta quarta-feira, a Juventude de Viana por 10-2, numa partida em atraso da 13.ª jornada do campeonato nacional de hóquei.



Toni Pérez foi a figura do encontro ao anotar cinco golos. Os restantes golos da equipa leonina foram anotados por Gonzalo Romero, Alessandro Verona, João Souto (duas vezes) e Henrique Magalhães. Já Diogo Casanova e Rémi Hernan marcaram os golos vianenses.



No outro jogo para acertar calendário, Marinhense e Parede empataram a três golos.



O Sporting é terceiro classificado com 35 pontos, menos um que Óquei Barcelos e dois que o líder FC Porto.