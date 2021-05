O tenista português João Sousa foi eliminado esta terça-feira na primeira ronda do quadro principal do ATP 250 de Lyon, em França, ao perder com o polaco Kamil Majchrzak, em dois sets.

O número um nacional e 110.º no ranking ATP perdeu frente ao 129.º colocado, com os parciais de 6-3 e 7-6 (10-8), em cerca de uma hora e 40 minutos.