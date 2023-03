O lateral do Sporting, Francisco Costa, é baixa na seleção nacional de andebol para os dois próximos jogos de qualificação para o Euro 2024.

O jovem de 18 anos é baixa «por lesão» na convocatória para defrontar a Macedónia do Norte, de acordo com a Federação de Andebol de Portugal.

Além de Kiko Costa, em relação à convocatória do Mundial 2023 disputado em janeiro, sai também o pivô Alexis Borges, do Benfica. Na lista de 17 atletas chamados pelo selecionador Paulo Jorge Pereira, há uma novidade: o pivô Tiago Sousa, de 22 anos, que joga nos espanhóis do Ademar León e que já esteve na seleção em 2022 e 2021.

«Alguns atletas já não vão dar o contributo à equipa, que é o caso do Belone Moreira, Alexis Borges e Daymaro Salina, a quem agradecemos muito o facto de nos terem ajudado bastante nos últimos anos. Tivemos ainda conhecimento, [terça-feira] à noite, de uma lesão que impede o Francisco Costa de estar presente neste estágio, o que faz com que tenhamos de recorrer a atletas que também nos possam ajudar, mas temos que reconfigurar um pouco em termos defensivos e ofensivos e, depois, a minha preocupação vai ser como sempre foi, manter a integridade do grupo», referiu Paulo Jorge Pereira, aos canais da Federação.

Portugal concentra-se na segunda-feira, em Matosinhos, onde joga, no Centro de Desportos e Congressos, no próximo dia 12 de março (domingo), pelas 17h30, frente à Macedónia do Norte. Três dias antes, na quinta-feira, dia 9, Portugal visita os macedónios, jogando em Skopje, pelas 18 horas.

Nos dois primeiros jogos de qualificação no grupo 1, Portugal venceu a Turquia em casa (44-27) e o Luxemburgo fora (21-32). Lidera com quatro pontos, os mesmos dos macedónios, ambos em posição de apuramento. Luxemburgo e Turquia seguem sem pontuar.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Gustavo Capdeville (Benfica), Manuel Gaspar (Nantes), Miguel Espinha (Cesson-Rennes);

Central: Martim Costa (Sporting), Miguel Martins (Pick Szeged), Rui Silva (FC Porto);

Ponta-esquerda: Diogo Branquinho (FC Porto), Leonel Fernandes (FC Porto);

Ponta-direita: António Areia (FC Porto), Pedro Portela (Nantes).

Lateral-esquerdo: Alexandre Cavalcanti (Nantes), André Gomes (Melsungen), Fábio Magalhães (FC Porto);

Lateral-direito: Diogo Silva (PAUC).

Pivô: Luís Frade (Barcelona), Tiago Sousa (Ademar León), Victor Iturriza (FC Porto);